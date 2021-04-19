تطوير المهارات الرقمية في مواقع الإنتاج «1 من 2»

يقول ليوناردو أورتيز فيلاكورتا نائب رئيس الشراكات الدولية في منصة كود دوت أورج Code.org لتعلم البرمجة: "إن علوم الحاسوب ضرورة لا غنى عنها لجميع الطلاب لفهم كيف يعمل العالم، ولتعلم المهارات التي يحتاجون إلى اكتسابها للنجاح في المستقبل". ويضيف قائلا "يتطلب تقديم علوم الحاسوب لجميع الطلاب تحركا واسع النطاق تشارك فيه الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص، وكذلك الدعم من المعلمين والآباء". وتساعد مؤسسات اجتماعية واعدة في القطاع الخاص ومشاريع غير ربحية، مثل منصة تعلم البرمجة كود دوت أورج التي تقوم بإعداد مناهج علوم الحاسوب المتصلة بسياقات محددة، وتتمحور حول المتعلم، وتعتمد على المصادر المفتوحة على إثراء مبادرات عربية ترمي إلى تحقيق مزيد من الابتكار والإبداع والتعاون من أجل تعزيز الفعالية والاستدامة.أذكت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 الحاجة إلى خيارات ميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها وتراعي متطلبات السوق وتشمل الجميع ولا تقصي أحدا حتى يكتسب الناس المهارات الرقمية التي ستساعدهم على النجاح في الأعمال الرقمية. والقطاع الخاص في وضع جيد يؤهله للمساعدة على تلبية هذه الاحتياجات التي تزداد إلحاحا، ولم يتم الوفاء بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.إن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المحرك الرئيس للتحول الرقمي في المنطقة، وهو كذلك السبيل الرئيس لإذكاء الطلب على أيد عاملة تتمتع بقدر أكبر من المهارات الرقمية. ومستقبل عمل الشباب والنساء واللاجئين في المنطقة ستحدده قدرتهم على اكتساب المهارات المطلوبة في القطاعات الناشئة التي تذكيها الحوسبة والابتكار. لقد شهدت المنطقة زيادة ملموسة في مبادرات المهارات الرقمية التي يقودها القطاع الخاص، ونورد في هذه المدونة عديدا من هذه الأمثلة. أتاحت برامج مثل برنامج "مهارات من جوجل" الذي يقوده متصفح الويب جوجل كروم لآلاف من الشباب العربي فرصا مجانية للتعلم الإلكتروني واكتساب مهارات الترميز والتصميم والتسويق. ومشروع التاكسي الوردي هو خدمة لسيارات الأجرة يقتصر على النساء في مصر، وهي شركة دشنها برنامج مهارات من "جوجل" ويعمل فيها أكثر من 450 امرأة. وبالنسبة لمن يدخلون سوق العمل أو يحاولون الحصول على تمويل لمشروع، يتيح مثل هذا البرنامج للتعلم الإلكتروني عبر الإنترنت الحصول على شهادات يتم بعد ذلك اعتمادها أو توثيقها من الجامعات وشركاء آخرين.وبالمثل، يتيح معهد ساب للتدريب والتطوير طائفة من مبادرات التدريب بنظام التلمذة لتقديم المحتوى والاعتماد التي تمكن المواهب الصاعدة من اكتساب الدراية بالتطبيقات المبتكرة لـ "ساب"، وتساعد على إطلاق مسارات العمل التقني لمن هم داخل منظومة ساب. وأحد أنشطة المعهد التي تستهدف الخريجين العاطلين أو من هم في بطالة جزئية هو برنامج المحترفين الشباب ومدته شهران إلى ثلاثة أشهر، ويغطي مجالات تشغيل البرمجيات، ويقدِم شهادات إضافة إلى دورات تدريب على المهارات الناعمة والمطلوبة للمستقبل. ويجري تقديم هذا البرنامج في دول عديدة، منها: مصر والسعودية والإمارات والمغرب والبحرين... يتبع.