نوبات الركود الاقتصادي وتركة الجائحة «2 من 2»

على خلاف ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية من المتوقع أن تصاب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بندوب أعمق مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ويتوقع أن تتكبد الدول منخفضة الدخل أكبر الخسائر. ويرجع التفاوت بين الدول إلى تباين الهياكل الاقتصادية وحجم استجابة سياسة المالية العامة في كل بلد. فنظرا للطريقة التي ينتقل بها الفيروس، من المتوقع أن تكون الخسائر أكثر استمرارية في الاقتصادات الأكثر اعتمادا على السياحة أو التي تتسم بنسبة أكبر من القطاعات القائمة على المخالطة الكثيفة. مثل جزر المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي. ومن المقدر، مثلا، أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي في جزر المحيط الهادئ بنسبة 10 في المائة عام 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة على الجائحة. وكثير من هذه الدول أيضا لديه حيز أضيق للمناورة من خلال السياسات وقدرة أقل على إصدار استجابات كبيرة في المجال الصحي أو دعم أرزاق المواطنين.وقد أغلقت المدارس على نطاق واسع في مختلف الدول، لكن الآثار السلبية في عملية التعلم واكتساب المهارات كانت أكبر في الدول منخفضة الدخل. وقد تكون إحدى التركات الأساسية لأزمة كوفيد - 19 هي الخسائر التي سببتها في دخل الأفراد والأضرار التي ألحقتها بالإنتاجية الكلية على أساس طويل الأجل.وبشأن السياسات الممكنة للحد من ندوب الأزمة تؤكد الخبرة المكتسبة من نوبات الركود السابقة أهمية تجنب العسر المالي وضمان الدعم الفعال من السياسات إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.وستحتاج الدول إلى تصميم سياساتها حسب مراحل الجائحة المختلفة، اعتمادا على مزيج من الدعم الأفضل استهدافا للأسر والشركات المتضررة والاستثمارات العامة. وبينما يستمر التحسن في تغطية اللقاحات وانحسار النقص في الإمدادات، ينبغي أن تركز هذه الجهود على ثلاث أولويات:- أولا، معالجة الانتكاسة التي أصابت تراكم رأس المال البشري. ولمعالجة زيادة عدم المساواة التي يرجح أن تسفر عنها الجائحة، ينبغي توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي، وتخصيص موارد كافية للرعاية الصحية والتعليم.- ثانيا، دعم الإنتاجية من خلال سياسات لتيسير الحركية الوظيفية وتشجيع المنافسة والابتكار.- ثالثا، تعزيز الاستثمار العام في البنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الخضراء للمساعدة على جذب استثمارات القطاع الخاص.وأخيرا، سيكون التعاون الدولي الوثيق مطلوبا لمعالجة التباعد المتزايد بين أوضاع الدول. فمن الضروري أن تتاح للاقتصادات التي تعاني قيودا مالية فرصا كافية للوصول إلى السيولة الدولية لتمويل الإنفاق على التنمية. وعلى الصعيد الصحي، يعني هذا أيضا ضمان كفاية إنتاج اللقاحات وتوزيعها عالميا بما في ذلك عن طريق تمويل آلية كوفاكس تمويلا كافيا لمساعدة الدول النامية على دحر الجائحة ومنعها من ترك ندوب أسوأ.تستند هذه المعلومات إلى الفصل الثاني من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بعنوان: "توابع جائحة كوفيد - 19: احتمالات الضرر الاقتصادي على المدى المتوسط"، من إعداد كثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يعملون في صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال بحوث متنوعة تم إعدادها من خلال فرق أعمال يقودها مختصون بارزون بالتواصل مع مراكز بحوث دولية معترف بها.