مصر : إصابة 100 شخص في حادث انقلاب عربات قطار القليوبية

أعلنت وزارة الصحة في مصر أن 97 شخصا أصيبوا بجروح بعد انقلاب 4 عربات قطار في محافظة القليوبية شمالي القاهرة اليوم الأحد. وقال مصدران أمنيان ووسائل إعلام محلية إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث. لكن لم يرد بعد أي تأكيد رسمي. ولم يرد مسؤولون حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره في الساعة 13:54 بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت جرينتش) وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة. وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت إن 50 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى 3 مستشفيات في المحافظة. والواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث قطارات بمصر في الآونة الأخيرة. وكان 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 200 بجروح في مارس في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد 440 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وأصيب 15 فردا في وقت سابق من أبريل بعد خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا القمح على بعد 70 كيلومترا شمالي القاهرة. ويطالب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة. ورفض المطالبات وتعهد بمواصلة العمل على تطوير شبكة السكك الحديدية المتقادمة.