فاوتشي يرجح اتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة بشأن جونسون آند جونسون

قال كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن من المرجح اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم استئناف تطعيم الأمريكيين بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا وكيفية القيام بذلك بحلول يوم الجمعة المقبل.

وقال فاوتشي، الذي يتولى أيضا منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لبرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي اس" إنه سيكون أمرا يدعو للدهشة "إذا لم يتم استئناف العملية بشكل ما بحلول يوم الجمعة".

وأوضح فاوتشي إن أحد الاحتمالات هو استئناف استخدام لقاح جونسون آند جونسون مع نوع من التقييد أو شكل ما من أشكال التحذير، بحسب "الألمانية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله في مقابلة منفصلة في برنامج "قابل الصحافة" على قناة "ان بي سي" "أشك بكل تأكيد في أنهم سيلغون" اللقاح.

وأوقف مسؤولو الصحة الأمريكيون استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد19- مؤقتًا في ظل البحث عن المزيد من البيانات حول الآثار الجانبية النادرة. وأصيبت 6 سيدات أمريكيات تلقين اللقاح بنوع حاد من تجلط الدم بعد ما يتراوح بين 6 و13 يومًا من التطعيم.