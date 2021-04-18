روسيا : نهاية محطة الفضاء الدولية قد تكون في 2025 على أقرب تقدير

قال مسؤول روسي إن نهاية محطة الفضاء الدولية التي يبلغ عمرها أكثر من 20 عاما قد تكون في غضون سنوات قليلة حيث يظهر منزل البشرية في الفضاء علامات على تقدمه في العمر.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قالت اليوم إنه سيتم اتخاذ قرار بعد 2024 بناء على الحالة الفنية للمحطة. وتنص الاتفاقية الحالية بين الشركاء الدوليين وهم أمريكا وروسيا وأوروبا واليابان وكندا على استمرار العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب رئيس الحكومة يوري بوريسوف إن روسيا يمكن أن تنسحب فى 2025. "على أقرب تقدير من العدل تحذيرهم الشركاء في الوقت المناسب". وأضاف إن هناك تقارير متزايدة عن أعطال فنية. في الآونة الأخيرة احتلت محطة الفضاء الدولية عناوين الأخبار بسبب تسرب الهواء.

وفي بداية مارس قال يوري جيدزينكو نائب رئيس شركة الفضاء الروسية "ار كيه كيه انيرجيا" إن محطة الفضاء الدولية يجب أن تبقى في الفضاء حتى 2028 على الأقل. مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار على "أعلى المستويات"وترغب روسيا في بناء محطة فضائية جديدة. إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.

وكما هو الحال في موسكو كانت هناك مناقشات في واشنطن حول مصير محطة الفضاء في ظل وجود أولويات تمويل متنافسة وأهداف متغيرة للاستكشاف

الأمريكي للفضاء.