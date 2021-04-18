اليويفا : سندرس "كافة التدابير" للتصدي إلى دوري السوبر

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه سيدرس "كافة التدابير" التي تشمل اللجوء للمحاكم من أجل مواجهة خطط إنشاء دوري سوبر منفصل ينافس بطولته دوري أبطال أوروبا.

وفي بيان مشترك مع روابط واتحادات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قال اليويفا إنه علم بأن أندية من هذه الدول "ربما تخطط لإعلان إنشاء مسابقة منفصلة تدعى دوري السوبر".

وأضاف "إذا حدث ذلك نود التأكيد على أننا .. والفيفا أيضا وكل الاتحادات الأعضاء متحدون في جهود إيقاف هذا المشروع المعيب وهو مشروع أساسه المصلحة الشخصية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

"سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا على جميع الأصعدة سواء القضائية أو الرياضية من أجل منع حدوث ذلك. تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية ولا يمكن أن تكون بطريقة أخرى".