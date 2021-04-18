إصابة 97 شخصا إثر حادث قطار في مصر

أصيب 97 شخصا في حادث قطار وقع الأحد في محافظة القليوبية في دلتا النيل على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وأشارت الوزارة في بيان إلى "إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة-المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية". ولم يفد البيان عن وقوع وفيات نتيجة الحادث.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قوله إن "جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات".

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على شبكة فيسبوك إلى خروج بعض عربات القطار عن السكة من دون بيان الأسباب، بحسب "الفرنسية".

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى محافظة القلبوبية "لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث".

وقتل 20 شخصا وجرح نحو 200 في حادث قطار وقع الشهر الماضي في محافظة سوهاج بالصعيد. وأفادت النيابة العامة الأسبوع الماضي، أن سائق القطار ومساعده لم يكونا في عربة القيادة وقت الحادث.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير أشار إلى "الخطأ البشري" باعتباره من "أسباب وقوع مثل هذه الحوادث"، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديد في عام 2024.

وأكثر الحوادث حصدا للأرواح وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.