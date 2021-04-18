جرحى وأضرار جراء زلزال بقوة 5.9 درجات في إيران

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء زلزال بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في جنوب غرب إيران الأحد، وتسبب بأضرار مادية محدودة.

وبحسب الفرنسية قال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، أن هزة بقوة 5,9 درجات سجلت عند الساعة 11,11 بالتوقيت المحلي (06,41 ت غ)، على عمق 10 كلم، ومركزها على مسافة 27 كلم شمال غرب مدينة كناوة في محافظة بوشهر.

من جهته، أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن قوة الزلزال بلغت 5,8 درجات . و الزلزال الذي تبعته هزات ارتدادية شعر بها سكان المحافظات المجاورة، أدى الى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

كما تسبب بأضرار مادية شملت انقطاعات في التيار الكهربائي وخطوط الهاتف وشبكة الانترنت، وتحطم زجاج منازل وانهيارات في بعض المناطق الجبلية. ووقع الزلزال على مسافة نحو 100 كلم من محطة بوشهر للطاقة النووية، من دون أن يتسبب بأضرار فيها أو يؤثر على عملها