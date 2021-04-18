فرنسا تفرض حجرا صحيا إجباريا بحق القادمين من عدة دول

شددت فرنسا من قيود الدخول لأراضيها بحق القادمين من الارجنتين والبرازيل وتشيلي وجنوب أفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وسوف يتم تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة عشرة أيام على القادمين من هذه الدول، على أن يبدأ تطبيق هذه القاعدة السبت المقبل. كما سوف يتم تطبيق هذا الإجراء بحق المسافرين جوا من منطقة جويانا الفرنسية.

وتعتزم فرنسا وضع نظام بحلول ذلك التوقيت يتيح التحقق من المكان ومتطلبات الحجر الصحي المطلوبة. وبالإضافة لذلك، يتعين على المسافرين تقديم شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا قبل السفر بـ 36 ساعة، بحسب "الفرنسية"

كما تعتزم فرنسا تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى البرازيل، والذي جرى فرضه الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يستمر تطبيقه حتى الجمعة المقبلة.

ويذكر أن فرنسا تعد من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.