أمير المدينة المنورة يدشن مشروع "العينية وسوق سويقة" 

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة اليوم، مشروع "العينية وسوق سويقة"، الذي يأتي ضمن مشاريع ومبادرات "نماء المنورة" وشريكها الاستراتيجي الداعم بنك التنمية الإجتماعية.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان عقب تدشين المشروع الذي يدمج الحداثة والعراقة التاريخية، بالأعمال والمشاريع النوعية التي تضطلع بها "نماء المنورة" دعماً لريادة الأعمال، وانعكاس جهودها على قطاع الأعمال بالمنطقة بشكل عام.

واطلع خلال تجوله في المشروع على مرافقه وخدماته التي يقدمها لرواد الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، الذي يأتي لدعم سيدات المدينة المنورة من خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق بتدريب 3 ألاف سيدة وتمكين 900 خلال ثلاث سنوات.

كما وقف على معامل وورش التدريب التي تضم عدة مجالات في الحرف اليدوية ومنتجات صنعت بأيدي سيدات المدينة المنورة، إضافة إلى حاضنة العينية التي توفر أجهزة ومعدات خاصة بالإنتاج والتصنيع، ومنافذ بيع سوق سويقة الذي جاء بإطار حديث وبمكونات حقيقية تُحاكي تاريخ العمارة والأسواق التاريخية في المدينة المنورة.