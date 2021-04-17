"سكني": أكثر من 37 ألف أسرة استفادت من خياري "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" في الربع الأول من 2021

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني 37,894 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، منها 30,467 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلاءم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغة 70,120 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها نحو 50 ألف أسرة سكنت منازلها حتى مارس الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

وأعلن برنامج "سكني" عن تدشين تطبيقه الإلكتروني في نسخته المطورة للأجهزة الذكية وإطلاقه خدمة التمويل السكني الإلكتروني لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة، خلال ملتقى "سكني" للربع الأول من العام الجاري 2021، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وشهد الملتقى تكريم عدد من شركاء منظومة الإسكان من البنوك السعودية وشركات التطوير والتمويل العقاري، وتوقيع 4 اتفاقيات.

ويستمر برنامج "سكني" في تقديم خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من المشاريع تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 97 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 218 مخططاً سكنياً توفر ما يتجاوز 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وخدمة التمويل الإلكتروني، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وغيرها من الخدمات.