فيتنام: سياسة الصرف متماشية مع الأهداف الاقتصادية

جددالبنك المركزي الفيتنامي أن سياسته المتعلقة بمعدل الصرف متماشية مع الأهداف الاقتصادية الأخرى بعدما حذفت وزارة الخزانة الأمريكية الدولة الآسيوية من قائمتها الخاصة بالمتلاعبين في العملة.

وقال البنك في بيان اصدره اليوم السبت ، واوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن سياساته النقدية ليس الغرض منها "خلق ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية" لفيتنام ويرجى منها السيطرة على التضخم ودعم النمو. وأضاف البنك: "طبق بنك فيتنام الحكومي إجراءات لتحسين بشكل تدريجي مرونة معدلات الصرف في ظل الحفاظ أيضا على سوق العملة الأجنبية في وضع مستقر".

وتابع " سجلت وزارة الخزانة الأمريكية تطورات إيجابية في سوق العملة الأجنبية الفيتنامية وأداء البنك المركزي".

كان قادة فيتنام قد اعطوا حل توترات التجارة والعملة مع الولايات المتحدة أولوية قصوى.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق تصدير لفيتنام.