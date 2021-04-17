1.6 % الوفيات من إصابات فيروس كورونا في السعودية

سجلت إصابات فيروس كورونا في السعودية 964 حالة جديدة أمس، وبلغ الإجمالي 403106 إصابات، بينها 9285 حالة نشطة، منها 1034 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 387020 حالة بشفاء 918 حالة جديدة، وبلغت نسبة التعافي نحو 96.1 في المائة من إجمالي الحالات. ويقدر عدد جرعات اللقاح المعطاة نحو 6.8 مليون جرعة.

وتم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 6801 وفاة، شكلت 1.6 في المائة من إجمالي الإصابات في السعودية.

وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المناطق، تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 402 حالة، تلتها منطقة مكة المكرمة 215 حالة.

وحذرت وزارة الصحة من خطر التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور كبير في نشر فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما أكدت ضرورة التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.