الرائد .. 3 نقاط قاتلة

اقتنص فريق الرائد لكرة القدم، فوزا قاتلا أمام مضيفه القادسية 1 /0 في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسقط الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الباطن.ورفع الاتحاد رصيده إلى (46 نقطة) بفارق نقطتين عن الهلال والشباب بـ(48 نقطة)، الرائد (36 نقطة)، والباطن (29 نقطة)، بينما بقي القادسية عند (35 نقطة).وتقمص المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد دور البطولة وقاد فريقه للفوز الثاني على التوالي بعد الأهلي 3/ 2 في الجولة الماضية، عندما سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل (90).وأشهر ماجد الشمراني حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه الكولومبي دانيلو سيبيريا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية إثر مخالفة مع المغربي محمد فوزير لاعب الرائد، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين (67).وأوقف الباطن تقدم الاتحاد نحو الصدارة حيث حرمه من الوصول إلى النقطة الـ48 بتعادله معه دون أهداف.