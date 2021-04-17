مينيز: نبهت اللاعبين بـ 3 نقاط

شدد البرازيلي مانيو مينيز مدرب فريق النصر لكرة القدم، على أن أكثر ما يقلقه في موضوع المغربي عبدالرزاق حمدالله مدى سرعة عودته لمستواه الطبيعي، وقال "من الطبيعي أن يمر أي لاعب بفترة تراجع".وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام السد القطري، في ثاني مواجهات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، "مباراة السد مهمة وصعبة، ونتطلع إلى الفوز‏، اللاعبون متأثرون بدنيا، وعندما يكون الفريق منظما ستجد اللاعبين يعودون لمستوياتهم، وحينما لا يظهر اللاعبون بمستوياتهم المعهودة ستكون المشكلة تكتيكية، ساجري اجتماعات فردية مع اللاعبين".وكشف مانيو مينيز أنه تحدث مع لاعبي الفريق حول ثلاث نقاط رئيسة، هي تقارب الخطوط، استرجاع الكرة بأقرب وقت، والفاعلية الهجومية، مضيفا، "نحن في منتصف الموسم، ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ومن الصعب عمل تمارين تكتيكية حاليا".من جهته، قال الأسترالي براند جونز حارس النصر "نعرف مستويات لاعبي السد، وسنحاول تقديم المستوى المميز وحصد النقاط".وأضاف، "‏المجموعة داخل الفريق جيدة، التغييرات أحيان تكون صعبة على اللاعبين، وعلينا إعادة استكشاف هوية الفريق".في المقابل، أعترف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد بصعوبة مباراته أمام النصر، وقال "أعرف النصر جيدا، فريق مميز وينافس بقوة، صحيح أنه غير مدربه لكنه قوي".وعن إصابة بعض لاعبي النصر بفيروس كورونا، قال "هذه المرة الأولى التي أسمع بها أن بعض لاعبي النصر أصيبوا بكورونا، أتمنى أن يتعافى الجميع وهذا أمر محزن جدا".وزاد، "هذا لن يغير شيئا على أرض الواقع، نستعد بشكل جيد، وسندخل المواجهة بكل قوة ولن تكون سهلة على الفريقين".من جهته، كشف نام تاي هي لاعب السد، أن النصر يعد من أفضل الفرق المشاركة في البطولة، وقال "نسعى إلى حصد النقاط في المباراة".