النصر .. التعويض بـ "السد"

يخوض النصر اليوم اختبارا صعبا، حينما يلاقي نظيره السد القطري، على ملعب "مرسول بارك" في الرياض في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وفيها يلتقي أيضا فولاد خوزستان الإيراني مع الوحدات الأردني على ستاد الملك فهد الدولي.وستكون هذه المواجهة السابعة بين الفريقين في تاريخ البطولة، حيث فاز النصر مرتين مقابل فوز واحد للسد، والتعادل في ثلاث مباريات.وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل النصر مع الوحدات سلبيا، والسد مع فولاد خوزستان 1/1.وتصدر السد وفولاد خوزستان المجموعة بـ(نقطة) بفارق الأهداف عن النصر والوحدات.ويطمح الشارقة الإماراتي في حصد الفوز الثاني عندما يتقابل مع تراكتور الإيراني على ستاد الشارقة ضمن المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية يلتقي أيضا القوة الجوية العراقي مع باختاكور الأوزبكي.وكان الشارقة قد كسب القوة الجوية في الجولة الأولى 1/ 0، وتعادل باختاكور مع تراكتور 3/3.ويحتل الشارقة الصدارة بـ(ثلاث نقاط)، بفارق نقطتين عن باختاكور وتراكتور ولهما (نقطة)، بينما القوة الجوية بلا رصيد.ويأمل الريان القطري الظفر بأول فوز عندما يواجه بيرسيبوليس الإيراني على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في وا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، فيما يسعى الوحدة الإماراتي لتعويض خسارته الماضية أمام جوا الهندي على ذات الملعب.يشار إلى أن بيرسيبوليس كسب الوحدة في الجولة الأولى 1/ 0، وتعادل جوا مع الريان سلبيا.ويجلس بيرسيبوليس على الصدارة بفارق نقطتين عن الريان وجوا بـ(نقطة)، والوحدة بلا رصيد.