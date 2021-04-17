6 أندية من "الأولى" تستحق الدعم الإضافي

حصلت أندية عرعر، هجر، العدالة، الشعلة، الثقبة، والخليج من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، على دعم وزارة الرياضة الإضافي، وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.وأعلن فريق استراتيجية دعم الأندية أمس، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي الحالي لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.وكشفت النتائج، أن ستة أندية فقط من أصل 20 ناديا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نيسان (أبريل) 2021 للربع الرابع، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 3.5 نقطة من أصل 5 نقاط.وكشف فريق استراتيجية دعم الأندية عدم نجاح أندية كل من الحزم، الجيل، الكوكب، الفيحاء، الدرعية، أحد، البكيرية، جدة، النهضة، الجبلين، الساحل، النجوم، نجران، والطائي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على هذا الدعم.وقال الفريق "جاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لجميع التقارير الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والإدارة المالية، والإدارة والتشغيل، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة".