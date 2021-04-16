أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع غير مسبوق مع صعود قطاع السيارات

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى مرتفع غير مسبوق اليوم، محققة سابع مكسب أسبوعي لها على التوالي، إذ حفزت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين تفاؤلا حيال تعاف عالمي سريع، في حين دعمت نتائج أعمال إيجابية من دايملر الألمانية قطاع صناعة السيارات، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة. وتصدر المؤشر داكس الألماني صعود المؤشرات الإقليمية بتقدمه 1.3 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوياته في أكثر من عام.

بلغت أسواق الأسهم العالمية مرتفعات قياسية بعد أن أظهرت بيانات أن التعافي الاقتصادي الصيني تسارع بشكل كبير في الربع الأول من العام وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأعلى وتيرة في عشرة أشهر في مارس.

وقفز سهم شركة صناعة السيارات والشاحنات الألمانية دايملر 2.7 في المائة، إذ ساعدتها زيادة أسعار السيارات وقوة الطلب في الصين على تسجيل زيادة فاقت التوقعات في أرباح التشغيل الفصلية.

وربح المؤشر الأوسع نطاقا للسيارات وأجزائها 2.1 في المائة ليقود المكاسب بين القطاعات الأوروبية. وأظهرت بيانات أن قفزة 87.3 في المائة في نشاط تسجيل السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي في مارس.

ورغم أن ستوكس 600 سجل أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في قرابة ثلاث سنوات بتحقيقة زيادة واحدا في المائة، فإن التحركات هذا الأسبوع جاءت في نطاق ضيق، إذ تماسكت غالبية البورصات الأوروبية قرب مستويات ما قبل الجائحة.