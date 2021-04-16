روسيا بصدد طرد 13 دبلوماسيا من أمريكا وبولندا

تعتزم روسيا طرد 13 دبلوماسيا من الولايات المتحدة وبولندا، وذلك ردا على طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وثلاثة من بولندا، وذلك حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم.
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