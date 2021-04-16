مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في لبنان وألبانيا واليمن والسودان وتشاد وموريتانيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بمدينتي بيروت و صيدا في الجمهورية اللبنانية ، استفاد منها 1664 عائلة.

وقام المركز بتوزيع 614 سلة غذائية في مدينة صيدا و950 سلة غذائية في مدينة بيروت، وتشتمل تلك السلال على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442، وشملت حتى الآن في لبنان مختلف المناطق والأحياء الأشد حاجة في كل من طرابلس وصور ومنطقة الشوف وبلدة.



وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

وجرى توزيع 8 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بوكا، استفاد منها 500 فرد، و22 طنًا و780 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة كورتشا، استفاد منها 1,700 فرد، و 8 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة حاس، استفاد منها 500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية.

وجرى توزيع 27 طنًا و713 كيلو غرام من السلال الغدائية الرمضانية في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية للعام 1442 .



واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أيضا أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في عدد من المناطق بالجمهورية السودانية الشقيقة.

وجرى توزيع 500 سلة غدائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 3,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية تشاد.

وجرى توزيع 1,862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي، استفاد منها 9,310 أفراد، و324 سلة غذائية سلالاً غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1,630 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية تشاد للعام 1442هـ.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 951 سلة غدائية في عدد من المقاطعات في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، استفاد منها 8199 فردًا.

وجرى توزيع 400 سلة غذائية في مقاطعة الرياض استفاد منها 2,391 فردًا، و634 سلة غذائية في مقاطعة دار النعيم، استفاد منها 3,804 أفراد، و334 سلة غذائية في مقاطعة الميناء، استفاد منها 2,004 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.