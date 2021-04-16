رئيس "فايزر": جرعة ثالثة من اللقاح ستكون ضرورية "على الأرجح"

سيحتاج الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام، بحسب ما قال رئيس شركة الأدوية العملاقة الأميركية، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في تصريحات الخميس نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دورا رئيسيا". وتابع "من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس".

في وقت سابق من اليوم، أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 في إدارة الرئيس جو بايدن أيضا أنه على الأميركيين أن يتوقعوا تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر/بايونتيك أعلن في فبراير أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا فايزر وموديرنا، الأفضل إذ تبلغ فعاليتهما 95 في المئة و94,1 في المئة على التوالي ضد كوفيد-19 وفقا للدراسات السريرية.