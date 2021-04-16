الهند: مستوى قياسي جديد لإصابات كوفيد-19 اليومية.. تجاوزت 217 ألف

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت زيادة قياسية يومية جديدة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بلغت 217353 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهذه هي الزيادة القياسية اليومية الثامنة في الأيام التسعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى حوالي 14.3 مليون، في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي تقود الحصيلة العالمية بتسجيل أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في الهند ارتفع بواقع 1185 ليصل الإجمالي إلى 174308 حالات.