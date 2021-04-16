الهلال .. مهزوز بـ «النقطة»

خيب الهلال آمال أنصاره بعد أن ظهر بصورة مهزوزة أمام أجمك الأوزبكي، حيث سقط في فخ التعادل 2/2 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، كما تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع استقلال دوشنبه طاجيكستان دون أهداف، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.ويملك كل فريق من الأربعة الهلال، أجمك، شباب الأهلي، واستقلال دوشنبه نقطة.منح الهلال التقدم لخصمه الأوزبكي مبكرا، بعد أن أخفق الحارس عبدالله المعيوف في إبعاد الكرة فخطفها أفار بولفونوف وأسكنها في شباكه (11)، إلا أن الهلال نجح في إدراك التعادل عبر عرضية من محمد البريك لم يتعامل معها رحمانوف جيدا، فحولها إلى شباك فريقه بالخطأ في مرماه (27)، وأضاف لوسيانو فييتو الذي انتهز كرة من كاريلو عالجها داخل الخشبات الثلاث (36)، إلا أن أجمك أدرك التعادل عبر سانجار شاه أحمدوف (70).ويلتقي شباب الأهلي مع الهلال وأجمك مع استقلال دوشنبه الأحد المقبل.وضمن المجموعة الثالثة، استهل الدحيل القطري المنافسات بتجاوز ضيفه الشرطة العراقي بهدفي المدافع حسام كاظم خطأ في مرماه (35) والبرازيلي إدميسلون جونيور (53).