الهلال .. مهزوز بـ «النقطة»

ويملك كل فريق من الأربعة الهلال، أجمك، شباب الأهلي، واستقلال دوشنبه نقطة.
منح الهلال التقدم لخصمه الأوزبكي مبكرا، بعد أن أخفق الحارس عبدالله المعيوف في إبعاد الكرة فخطفها أفار بولفونوف وأسكنها في شباكه (11)، إلا أن الهلال نجح في إدراك التعادل عبر عرضية من محمد البريك لم يتعامل معها رحمانوف جيدا، فحولها إلى شباك فريقه بالخطأ في مرماه (27)، وأضاف لوسيانو فييتو الذي انتهز كرة من كاريلو عالجها داخل الخشبات الثلاث (36)، إلا أن أجمك أدرك التعادل عبر سانجار شاه أحمدوف (70).
ويلتقي شباب الأهلي مع الهلال وأجمك مع استقلال دوشنبه الأحد المقبل.
وضمن المجموعة الثالثة، استهل الدحيل القطري المنافسات بتجاوز ضيفه الشرطة العراقي بهدفي المدافع حسام كاظم خطأ في مرماه (35) والبرازيلي إدميسلون جونيور (53).
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