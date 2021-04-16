مقترح بتغيير اسم «مرسول بارك» مؤقتا

تدرس إدارة نادي النصر مع شركتي الوسائل السعودية وتطبيق مرسول، اختيار اسم مؤقت لملعب "مرسول بارك"، لوضعه خلال استضافته مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاسم الحالي.وكان الاتحاد الآسيوي قد أزال أمس الأول، اسم "مرسول بارك" من جميع لوحات وواجهة ملعب مواجهة النصر والوحدات الأردني في افتتاح مباريات المجموعة، كون المسمى تجاريا ويخالف تعليماته ولوائحه.وأكد مصدر خاص، أن أطراف الاجتماع اتفقوا على وضع اسم "بارك" في الخانة الثانية من الاسم على أن يتم إعلان الاسم المختار اليوم، من بينها "النصر بارك، فيكتوري بارك".ميدانيا، قاد المدرب البرازيلي مانو مينيز تدريب النصر الأول أمس، استعدادا لملاقاة السد في ثاني مباريات المجموعة، حيث بدأ باجتماع تعارفي باللاعبين، وكشف لهم عديدا من الملاحظات على ما شاهده في مباراة الوحدات (0/0)، بجانب مباراة ضمك التي خسرها 1 /2 ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشرح لهم برنامجه، إضافة لطريقته خلال الفترة المقبلة، وقال لهم، "المرحلة المقبلة مهمة، ويجب التركيز عليها، وعدم الوقوع في الأخطاء نفسها مجددا". وقسم مينيز اللاعبين لمجموعتين، الأولى التي شاركت في لقاء الوحدات، أجرى لهم تدريبات استرجاعية، ثم توجهوا للمسبح والجاكوزي، فيما قامت المجموعة الثانية بإجراء عدد من التدريبات اللياقية المتنوعة ومن ثم تدريبات تكتيكية على الكرة.وأوضح مصدر فني خاص، أن مينيز لن يقوم بإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة فريقه بسبب ضيق الوقت والتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين بشكل أكبر في المباراة المقبلة.