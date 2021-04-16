أبها يقتنص نقاط العين

فيما أزم فريق أبها لكرة القدم موقف نظيره العين، بتغلبه عليه بهدف في الجولة الـ26 من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أنعش آماله بالبقاء، بإضافة ثلاث نقاط ثمينة، ولا سيما أن الدوري شارف على الانتهاء ويلعب في الأمتار الأخيرة مع تبقي أربع جولات منه.وتقدم أبها إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، مبتعدا عن شبح الهبوط مؤقتا، فيما تسمر العين في القاع برصيد 20 نقطة، مقلصا من حظوظه في البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر.ويدين أبها فوزه إلى مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرج الذي انتهز كرة داخل الصندوق، وسددها بيسراه زاحفة لم يتعامل معها الحارس أمين بخاري جيدا، فسكنت شباكه (17).ويلتقي اليوم القادسية مع الرائد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة، فيما يستضيف الاتحاد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.ويحتل الاتحاد المركز الثالث بـ45 نقطة، القادسية الثامن بـ34 نقطة، والرائد الـ11 برصيد 32 نقطة.