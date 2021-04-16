حمدالله .. مبرأ ومعاقب بمباراتين

برأت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر من شبهة الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية لوليد الأحمد مدافع الفيصلي في مباراة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد سماع أقوال اللاعب الذي أفاد بأن ما قام به حمدالله يحدث بين اللاعبين وأن اللمس كان في أسفل الظهر.وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أوقفت حمدالله في السابع من نيسان (أبريل) الحالي بصورة مؤقتة لمدة 15 يوما على خلفية دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.وأوضحت اللجنة أنه بعد التحقيق مع مهاجم النصر، وسماع أقوال مدافع الفيصلي، وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمرا طبيعيا يحدث بين اللاعبين، اكتفت اللجنة بما قامت به من تحقيقات.من جهته، أوقفت لجنة الانضباط حمدالله، مباراتين يبدأ من تاريخ الإخطار بمنطوق القرار المؤقت، لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي بعد نهاية المباراة نفسها وفقا للفيديو المصور من الناقل الرسمي بعد نهاية المباراة، حيث رأت اللجنة تشديد العقوبة، وتغريمه عشرة آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.وتقرر أن يغيب حمدالله عن مواجهة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد إيقافه عن المشاركة في مباراة فريقه أمام ضمك ضمن الجولة الـ25 حسب القرار المؤقت.