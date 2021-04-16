وبين الكوز بأن فريقه استطاع إيقاف النصر والتعادل معه سلبيا بهمة "النشامى"، وقال "درسنا النصر جيدا، حضرنا بشكل مميز للمباراة، ونعرف أن النصر ليس بعافيته محليا، فحققنا التعادل أمامه وهذا إنجاز بالنسبة لنا". وزاد "النصر فريق كبير، ومرشح قوي، ويحسب له ألف حساب، هناك لاعبون أجانب على مستوى عال مثل المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين مرابط استطعنا إيقاف تحركاتهما"، مضيفا "حضرنا إلى الرياض بإمكانات محدودة، لكننا فريق بطل، احترمنا النصر ووضعنا له ألف حساب، فريق كبير وعريق، لكن النشامى حضروا لرفع راية التحدي، وكانوا على قدر المسؤولية، واستطعنا خطف نقطة ثمينة من النصر". ورفض الكوز كشف ميوله في الأندية السعودية، وقال "النصر والهلال فريقان كبيران، نحترمهما في الأردن ولديهما شعبية هناك ودائما ما تشرف السعودية في المحافل الدولية".
الكوز: النصر ليس بعافيته .. «النشامى» أوقفوه
الكوخ خلال حديثه مع الزميل أحمد الجدي. "الاقتصادية"
وبين الكوز بأن فريقه استطاع إيقاف النصر والتعادل معه سلبيا بهمة "النشامى"، وقال "درسنا النصر جيدا، حضرنا بشكل مميز للمباراة، ونعرف أن النصر ليس بعافيته محليا، فحققنا التعادل أمامه وهذا إنجاز بالنسبة لنا". وزاد "النصر فريق كبير، ومرشح قوي، ويحسب له ألف حساب، هناك لاعبون أجانب على مستوى عال مثل المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين مرابط استطعنا إيقاف تحركاتهما"، مضيفا "حضرنا إلى الرياض بإمكانات محدودة، لكننا فريق بطل، احترمنا النصر ووضعنا له ألف حساب، فريق كبير وعريق، لكن النشامى حضروا لرفع راية التحدي، وكانوا على قدر المسؤولية، واستطعنا خطف نقطة ثمينة من النصر". ورفض الكوز كشف ميوله في الأندية السعودية، وقال "النصر والهلال فريقان كبيران، نحترمهما في الأردن ولديهما شعبية هناك ودائما ما تشرف السعودية في المحافل الدولية".
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