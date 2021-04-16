الكوز: النصر ليس بعافيته .. «النشامى» أوقفوه

فند عبدالفتاح الكوز رئيس بعثة فريق الوحدات الأردني لكرة القدم، المشاركة في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، أن ما تم تناقله بأن بشار الحوامدة رئيس النادي السابق وعد كل لاعب بعشرة آلاف دولار لكل لاعب في حال الفوز على النصر، قال "فسر خطأ وتناقلها الجميع، مكافأة العشرة آلاف دولار للبعثة كاملة وليس لكل لاعب". وأوضح الكوز "المكافآت التي رصدت في حال الفوز على النصر عبارة عن 500 دينار أردني لكل لاعب، ووزير الرياضة لدينا وعد بتقديم عشرة آلاف دينار للبعثة كاملة".وبين الكوز بأن فريقه استطاع إيقاف النصر والتعادل معه سلبيا بهمة "النشامى"، وقال "درسنا النصر جيدا، حضرنا بشكل مميز للمباراة، ونعرف أن النصر ليس بعافيته محليا، فحققنا التعادل أمامه وهذا إنجاز بالنسبة لنا". وزاد "النصر فريق كبير، ومرشح قوي، ويحسب له ألف حساب، هناك لاعبون أجانب على مستوى عال مثل المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين مرابط استطعنا إيقاف تحركاتهما"، مضيفا "حضرنا إلى الرياض بإمكانات محدودة، لكننا فريق بطل، احترمنا النصر ووضعنا له ألف حساب، فريق كبير وعريق، لكن النشامى حضروا لرفع راية التحدي، وكانوا على قدر المسؤولية، واستطعنا خطف نقطة ثمينة من النصر". ورفض الكوز كشف ميوله في الأندية السعودية، وقال "النصر والهلال فريقان كبيران، نحترمهما في الأردن ولديهما شعبية هناك ودائما ما تشرف السعودية في المحافل الدولية".