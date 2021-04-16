المالكي: انتقاداتكم لا تكن شخصية

عد أحمد المالكي مساعد مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أن الاتفاق سيمسح الخسارة من القادسية 1 /3 في الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يلتقي بالوحدة، وقال، لم نكن سيئين في مباراة القادسية وما حدث لا يعني أن هناك أخطاء، فجميع الأهداف الثلاثة من ضربات جزاء والقادسية لم يصل إلى مرمى الاتفاق بهجمة مركزة والكرة أخطاء واستغلها القادسية من خلال ضربات الجزاء".وتابع، "الوحدة خرج من ملحق دوري أبطال آسيا بعد خسارته من القوة الجوية العراقي، لذلك يريد أن يصل إلى مركز متقدم في الدوري، وبغض النظر عن بعض النتائج الأخيرة، فهم يملكون لاعبين جيدين، لذلك علينا التركيز في المباراة للعودة للانتصارات".وأوضح أنهم يحترمون الانتقادات بعد النتائج الأخيره، وقال "نحترم أي انتقاد، لكن نتمنى أن تكون تلك الانتقادات فنية وليست شخصية".في المقابل، قال المدافع عبدالله الخطيب، "سنذهب إلى مكة من أجل العودة بالنقاط الثلاث والجهاز الفني أصلح جميع الأخطاء ونتمنى أن نحصد نقاط المباراة".