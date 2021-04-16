المالكي: انتقاداتكم لا تكن شخصية

وتابع، "الوحدة خرج من ملحق دوري أبطال آسيا بعد خسارته من القوة الجوية العراقي، لذلك يريد أن يصل إلى مركز متقدم في الدوري، وبغض النظر عن بعض النتائج الأخيرة، فهم يملكون لاعبين جيدين، لذلك علينا التركيز في المباراة للعودة للانتصارات".
وأوضح أنهم يحترمون الانتقادات بعد النتائج الأخيره، وقال "نحترم أي انتقاد، لكن نتمنى أن تكون تلك الانتقادات فنية وليست شخصية".
في المقابل، قال المدافع عبدالله الخطيب، "سنذهب إلى مكة من أجل العودة بالنقاط الثلاث والجهاز الفني أصلح جميع الأخطاء ونتمنى أن نحصد نقاط المباراة".
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