المناعي: لم نتخط مرحلة الخطر

أكد التونسي يوسف المناعي مدرب فريق القادسية لكرة القدم، أن فريقه نسي مباراة الاتفاق التي كسبها 3 /1 ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفتح ملف مباراة الرائد، وقال "فرحنا بالفوز في الديربي، لكن طلبنا من اللاعبين نسيانها بعد العودة للتدريبات حتى لا يكون هناك تراخ في المباراة المقبلة، لأن الفريق لم يتخط مرحلة الخطر، حيث تبقى خمس جولات وعلينا التركيز في هذه الجولات المهمة".وأضاف "الرائد من الفرق التي تقدم مستويات جيدة، وطريقة لعبه تتشابه مع طريقة لعب القادسية من حيث اللعب الهجومي وكلا الفريقين يتميزان بذلك"، مؤكدا أن القادسية سيفتقد خدمات البرازيلي أديسون فيليب للإصابة، وقال "لاعب مهم في وسط الملعب ومن أفضل اللاعبين في انتظام المستوى ويمتلك روحا عالية".وتابع "اللاعبون جاهزون، لكن الاختلاف حاليا في تغير الوقت، حيث أصبحت التدريبات متأخرة، وأجواء رمضان تختلف في أشياء كثيرة، لكن اللاعبين يتدربون بحماس وجدية ولديهم إصرار وروح ويلعبون بقوة وشراسة وبأريحية أكثر، ومن يلاحظ القادسية في معظم المباريات يجد أن اللاعبين يخسرون أحيانا، ثم يعودون بقوة وهذا سر الروح".