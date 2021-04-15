تركيا: وفاة 297 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة.. أعلى معدل على الإطلاق

كشفت بيانات وزارة الصحة اليوم أن تركيا سجلت 297 وفاة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة لتصل حصيلة الوفيات إلى 35031.

كما أظهرت البيانات تسجيل 61400 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و86957 منذ بدء الجائحة.

ووفقا لإحصاء رويترز تحتل تركيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط سبعة أيام.