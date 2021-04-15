86 مليار دولار تقييم "كوين بيز" لتداول العملات المشفرة بعد دخولها "ناسداك" .. رقم قياسي

أغلق سعر سهم "كوين بيز" لتداول العملات الرقمية في بورصة نيويورك عند 328.28 دولار عقب دخول شركة صرف العملات المشفرة مؤشر ناسداك في "وول ستريت"، أمس الأول.ووفقا لـ"الفرنسية"، يعد هذا الرقم أعلى بكثير من السعر المرجعي البالغ 250 دولارا، الذي تم تداوله مساء الثلاثاء، وبذلك، تصبح هذه المنصة لتداول عملة بيتكوين الأعلى تقييما، عند 86 مليار دولار، لشركة أمريكية في البورصة.وسجلت الرقم القياسي السابق شركة "فيسبوك"، التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يزيد قليلا على 81 مليار دولار عام 2012 عندما تم إدراجها في البداية.وتتيح "كوين بيز"، التي أسسها في عام 2012 في سان فرانسيسكو براين أرمسترونج (38 عاما)، وهو مهندس سابق في "إير بي إن بي"، وفريد إهرسام، وهو الوسيط السابق في "جولدمان ساكس"، شراء وبيع نحو 50 عملة مشفرة، بما في ذلك بيتكوين وإيثر.ومن المتوقع أن ينضم أرمسترونج، الذي تبلغ حصته في الشركة 20 في المائة ويتولى منصب الرئيس التنفيذي، إلى قائمة فوربس لأغنى 100 رجل في العالم قريبا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".وقبل إدراج "كوين بيز" في بورصة وول ستريت، استمرت قيمة "بيتكوين" في الارتفاع في الأيام الأخيرة، وبلغت ذروتها عند ما يقرب من 65 ألف دولار، الأربعاء.وقال آرت هوجن من "ناشونال هولدينج"، إن "اليوم الأول من الإدراج لا يسمح باستخلاص أي نتائج، سيتعين علينا انتظار الأشهر الثلاثة الأولى لمعرفة ما إذا كان السهم سيتبع تقلبات العملات المشفرة".ورغم أن "كوين بيز" استفادت من ازدهار العملات المشفرة والعملات الافتراضية، فإن مجال نشاطها يثير شكوك المنظمين الذين يساورهم القلق بشأن استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة.وأقر أرمسترونج، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أمس الأول، بأن التنظيم كان أحد التهديدات الرئيسة لنشاط العملات المشفرة، موضحا "الآن بعدما أصبحت كوين بيز شركة مدرجة في البورصة، سنخضع لمزيد من التدقيق بشأن ما نقوم به".ووصف جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء، العملات المشفرة بأنها "نواقل مضاربة". وأوضح خلال مؤتمر افتراضي، "لا أحد يستخدمها في مدفوعات على غرار الدولار".وكان قد حدد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في بورصة الأوراق المالية الأمريكية سعرا استرشاديا لسهم شركة كوين بيز لتداول العملات الرقمية، مثل بيتكوين، قدره 250 دولارا، وذلك قبل الطرح العام الأولي الرسمي للسهم خلال الأسبوع الحالي.واستفادت شركة كوين بيز في طرحها العام الأولي من الإقبال القوي على العملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة. ويقول محللون إن "كوين بيز" يمكن أن تحقق قيمة سوقية من خلال هذا الطرح تزيد على 100 مليار دولار.يأتي ذلك في حين ذكرت "كوين بيز" أن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت نحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف إيرادات العام السابق. ووصل عدد مستخدمي منصة كوين بيز لتداول العملات الرقمية أخيرا إلى أكثر من 43 مليون مستخدم.وبحسب "رويترز"، يعد إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على مؤشر ناسداك، أمس، انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.وفي سياق متصل بالعملات المشفرة، استقرت "بيتكوين" بالقرب من الذروة القياسية التي سجلتها أمس الأول، عند 64895.22 دولار مع أول ظهور لمنصة كوين بيز للعملات الرقمية على "ناسداك" عبر إدراج مباشر. وسجلت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم نحو 63250 دولارا في أحدث تداول.