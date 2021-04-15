ضمن سلسلة عقوبات مالية .. الخزانة الأمريكية تمنع المؤسسات من شراء السندات الروسية

أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس، ردا على هجمات معلوماتية وتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، نسب إلى موسكو.ووفقا لـ"الفرنسية"، قال البيت الأبيض في بيان البارحة الأولى، "إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى عواقب استراتيجية واقتصادية، إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".وفي إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 حزيران (يونيو) المقبل. وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.ويأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتي كبير في 2020 استخدم كناقل "سولارويندز"، ناشر برمجيات أمريكي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه، بما يشمل عدة وكالات فيدرالية أمريكية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم، كما سبق أن ألمحت.وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 كيانا وشخصا بتهمة محاولة "التأثير في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020" باسم الحكومة الروسية، بحسب البيت الأبيض.وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها".وفي بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس عن دعمها لقرار واشنطن، وقال الحلف في بيان "إن دول حلف شمال الأطلسي تعبر عن دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة، بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار".وستؤدي هذه القرارات إلى تزايد الفتور في العلاقات بين واشنطن وموسكو، التي تختبر صبر الغرب بحشد عسكري قرب أوكرانيا.وقال مسؤولون "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بوتين في مكالمة الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستتحرك "بحزم" للدفاع عن مصالحها، ردا على تلك الأفعال.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع رغبة الرئيس جو بايدن المعلنة في تطبيع العلاقات مع موسكو التي أبلغ بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.وفوض بايدن حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي، عقابا لها على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، وهو ما تنفيه موسكو.وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية "إن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن، وإنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية".وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين الأسبوع الماضي أن "العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أمريكا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية "من الواضح أن العقوبات المطروحة لن تساعد على عقد لقاء مشترك بين الرئيسين"، مشددا على أنه يعود "إلى الرئيسين أن يقررا إن كان "فرض عقوبات" سيمنع أو لا يمنع" عقد القمة". وأضاف "ندين كل المبادرات المتعلقة بعقوبات ونعدها غير قانونية".ومنذ كانون الثاني (يناير) ووصول جو بايدن إلى السلطة تدهورت العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وواشنطن بسرعة. واستدعي سفير روسيا في الولايات المتحدة بعدما عد الرئيس الأمريكي الجديد نظيره الروسي "قاتلا".وتعرضت روسيا التي استهدفت بعقوبات جديدة خلال العام الراهن للتنديد، بسبب سجنها أليكسي نافالني المعارض الرئيس للكرملين، وضلوعها في عمليات قرصنة معلوماتية، بحسب واشنطن.كذلك نشرت موسكو عشرات آلاف الجنود الروس عند الحدود الأوكرانية، متهمة كييف بالتحضير لهجوم على الانفصاليين المؤيدين للروس في شرق أوكرانيا.وتجاهلت روسيا حتى الآن دعوات الدول الغربية لخفض عدد قواتها في هذه المنطقة. وفي ظل هذه الأجواء اتصل جو بايدن الثلاثاء بنظيره الروسي ليقترح عليه قمة في دولة أخرى. ولم يقبل الكرملين الاقتراح على الفور، لكنه رحب بالدعوة.إلى ذلك أعلن جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي باسم الدول الـ27 الأعضاء، أمس "تضامن" التكتل مع الولايات المتحدة في ملف الهجمات الإلكترونية التي تخللت حملة الانتخابات الرئاسية في 2020، ونسبتها واشنطن إلى موسكو.وجاء في بيان لبوريل أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعربون عن تضامنهم مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات أنشطة إلكترونية خبيثة، خصوصا عملية سولارويندز الإلكترونية، التي خلصت الولايات المتحدة إلى أن روسيا الاتحادية وراءها".وتابع بوريل أن "تأثير العملية الإلكترونية طال حكومات وشركات حول العالم"، وفقا لـ"الفرنسية"وشدد البيان على ضرورة "امتناع كل الفاعلين عن أي سلوك غير مسؤول ومزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني". وأضاف وزير الخارجية الأوروبي "سنواصل التحقيقات بشأن أنشطة إلكترونية خبيثة من خلال عمل مستدام ومشترك ومنسق لمنع مثل تلك السلوكيات الخبيثة وإحباطها ودرئها والتصدي لها".واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثات هاتفية البارحة الأولى، على مطالبة روسيا بخفض عدد قواتها المنتشرة عند الحدود الأوكرانية، وسط تفاقم الأوضاع الميدانية، وفق ما أفاد مكتب المستشارية الألمانية.وجاء في بيان للمتحدث باسم المستشارة الألمانية أن ميركل وبايدن اتفقا على الطلب من روسيا "خفض تعزيزاتها العسكرية الأخيرة" عند الحدود الشرقية لأوكرانيا، لإتاحة "خفض التصعيد".وقال البيت الأبيض في بيان "إن بايدن وميركل أعربا عن قلقهما من الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا وفي القرم، وأكدا مجددا دعمهما لسيادة أوكرانيا على أراضيها".واتهمت أنيجريت كرامب كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية الأربعاء روسيا بالاستفزاز، عبر حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا.وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وكان بايدن طالب الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.