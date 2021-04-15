في ظل غموض اقتصادي .. «المركزي الكوري» يجمد الفائدة عند مستوى قياسي منخفض

جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي منخفض هو 0.5 في المائة، حيث يظل وضع التعافي الاقتصادي غير واضح، وتواجه البلاد خطر موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا. وصوتت لجنة السياسات النقدية في البنك على ترك سعر الفائدة الأساسي كما هو، في ثالث اجتماع لتحديد سعر الفائدة خلال العام، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.وكان البنك قد جمد سعر الفائدة في شباط (فبراير)، في ظل الغموض الاقتصادي، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مرة أخرى، بحسب "الألمانية". وخفض البنك المعدل الرئيس إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.5 في المائة، في أيار (مايو) من العام الماضي، بعد أن طبّق خفضا طارئا بمقدار نصف نقطة مئوية، من أجل تعزيز الاقتصاد المتضرر من الجائحة.وعلى الرغم من وجود علامات على تعافي الصادرات، أثر الإنفاق الضعيف في سوق التوظيف وكثف الضغط على صناع السياسات. وانكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1 في المائة، العام الماضي، في أسوأ أداء له في أكثر من عقدين، لكن على ما يبدو عاد إلى مسار النمو مرة أخرى مدفوعا بتعاف طفيف في الصادرات.وفي سياق متصل، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 16.6 في المائة، على أساس سنوي إلى 53.8 في المائة، مليار دولار في آذار (مارس)، بفضل الطلب القوي على الرقائق والسيارات، لتسجل الصادرات بهذا نموا للشهر الخامس على التوالي.وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 18.8 في المائة، إلى 49.6 في المائة، مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري بلغ 4.17 مليار دولار، لتسجل البلاد بهذا فائضا تجاريا للشهر الـ11 على التوالي.من جهة أخرى، قالت كوريا الجنوبية أمس، "إنها ستكثف جهودها للترويج لتكنولوجيا محلية لشحن السيارات الكهربائية لاسلكيا كمعيار دولي في هذا المجال"، حيث تخطط البلاد لغزو القطاع المتنامي بشكل أعمق.وعقدت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير اجتماعا افتراضيا مع خبراء من الداخل والخارج لتعزيز تقنية الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية بسعة 50 كيلو واط، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه التقنية ستسمح بشحن بطاريات المركبات الكهربائية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، من سعتها في غضون ساعة.وقالت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير "إن التكنولوجيا التي اقترحتها كوريا الجنوبية، تحمل إمكانات أكبر مقارنة بتلك التي اقترحتها اليابان وتبلغ سعة شحنها 11 كيلو واط".وفي الوقت نفسه تجري كوريا الجنوبية أيضا دراسات لتطوير تقنية فعالة لشحن السيارات أثناء القيادة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه التقنية أولا على الحافلات التي تعمل على طرق ثابتة قبل توافرها في السيارات الأخرى. وتعتقد الوكالة أن التطوير يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية بمجرد تسويقها.وتسعى إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى تعزيز صناعة المركبات الكهربائية بما يتماشى مع سياسة الطاقة الخضراء الخاصة التي تتبناها. وتخطط كوريا الجنوبية لنشر سيارات صديقة للبيئة، بما في ذلك سيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بحيث تمثل 30 في المائة، من إجمالي السيارات المسجلة في البلاد بحلول عام 2030، مقابل نحو 3 في المائة، فقط حاليا.