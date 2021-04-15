الإعلان عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي

أعلن أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد .

وقال وزير الصناعة بندر الخريف "أشكر الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة على تفعيل اتفاقية تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي، وسنعمل في الوزارة مع شركائنا في منظومة الصناعة على إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة لأبناء وبنات الوطن، إيماناً منا بأهمية القطاع ودوره الكبير في خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

ويمكن هذا المسار، منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من ممكنات وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، والمنبثقة من مبادرة توطين القطاع، التي تعمل عليها عدة جهات حكومية، بهدف رفع نسب توطين القطاع وتحفيز الاستثمارات الصناعية للنمو، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في هذا المجال.

والمزايا التي يقدمها البرنامج:

- دعم راتب الموظف بنسبة 50% لمدة سنتين بحد أقصى 3 آلاف ريال

- الاستفادة من برنامج نقل السيدات من وإلى مقر العمل التابع لـ "هدف"

- دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها "هدف"