«نمو» تضيف 76 نقطة .. والتداولات عند 9 ملايين ريال

أغلقت السوق الموازية "نمو" عند 23882 نقطة مرتفعة 76 نقطة بنحو 0.3 في المائة، وتراجعت قيمة التداول 38 في المائة إلى نحو تسعة ملايين ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 42 في المائة إلى 117 ألف سهم، أما الصفقات، فتراجعت 34 في المائة إلى 415 صفقة. وارتفع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" وحيدا بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 352 ريالا، وتراجعت البقية بصدارة "حديد وطني" بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 69.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 0.5 في المائة، ليغلق عند 149.20 ريال، وحل ثالثا "سمو" بنحو 0.5 في المائة، ليغلق عند 115.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 3.2 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بقيمة مليوني ريال.