توفير لقاحات كورونا وحملة غير مسبوقة للتحصين «2 من 2»

من المتوقع أن يكون العرض العالمي للقاحات كوفيد - 19 عام 2021 أقل من الطلب حتى في أفضل سيناريو. في حين أن الحاجة إلى شراء اللقاحات ملحة، فإن لكل لقاح آثار انتشاره الخاصة بما في ذلك الأسعار والنظام والتخزين والنقل والإدارة. يجب أن تكون قرارات الشراء مستنيرة من خلال تقييمات آثار النشر هذه وقدرة النظام الصحي للبلد. على سبيل المثال، اختار بعض البلدان لقاحات لا تتطلب سلسلة فائقة البرودة.مما لا شك فيه أن استعداد سلاسل الإمداد يمثل أهمية بالغة بالنسبة لجميع البلدان - سلاسل الإمداد الحالية الخاصة بالتحصين هي على الأغلب ليست مجهزة على نحو جيد لإدارة توزيع لقاحات كورونا. وهناك ثلاث مشكلات رئيسة ينبغي النظر فيها وهي كفاءة سلسلة التبريد، وكفايتها، والخدمات اللوجستية حتى الميل الأخير، والمستلزمات والإمدادات الإضافية. وتتسم متطلبات سلاسل الإمداد الخاصة باللقاحات المرشحة في الموجة الأولى، مثل سلسلة فائقة البرودة، بأنها صارمة للغاية. حتى بالنسبة للقاحات التي تعد متطلبات سلاسل الإمداد الخاصة بها قياسية وموحدة، تتضمن التحديات مطابقة جرعات اللقاح مع الإمدادات الإضافية، والمساعدة في تتبع الموارد النادرة، وضمان توافر الإمدادات اللازمة لإدارة الجرعة الثانية، والمساعدة في زيادة الإنتاجية بأحجام تفوق حملات التحصين المعتادة.تعزيز النظام الصحي أمر أساسي للتوزيع الفعال. يجب على البلدان النظر في أدوات الدفع لتعبئة القوى العاملة الصحية بسرعة من أجل التطعيم وتعزيز أنظمة البيانات المطلوبة لتتبع اللقاح والمستفيدين واليقظة الدوائية المستمرة.يجب تحسين قبول المجتمع للقاحات والطلب عليها من خلال حملات تواصل جيدة التصميم مع مراعاة الرؤى السلوكية. قد تكون هناك حاجة إلى الاتصالات الموجهة لشرائح سكانية مختارة لمعالجة المعلومات الخاطئة والمفاهيم الخاطئة.يجب على الحكومات تقدير التكاليف الإجمالية لشراء اللقاح وتوزيعه في سيناريوهات مختلفة والتخطيط وفق ذلك. على أساس التكلفة، يجب إجراء تحليل للحيز المالي. ومن الأمور الجوهرية في ذلك تقييم الخيارات والمفاضلات لتعبئة الأموال المحلية والخارجية، بما في ذلك تكاليف الفرصة البديلة، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على محفظة لقاحات متوازنة.ومع ذلك، هناك أوجه عدم يقين أساسية متأصلة في طرح لقاح جديد يجب اتخاذ إجراءات طارئة بشأنها. على سبيل المثال، سترتفع التكاليف بشكل كبير في الحالات التي تكون فيها مدة حماية اللقاح أقصر من المتوقع أو حماية اللقاح الأضعف ضد المتغيرات الناشئة.وحول التخطيط من أجل المستقبل والتكيف وتعزيز النظام الصحي فقد كشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف في جميع أنظمة الرعاية الصحية، وأوجدت تحديات ستستمر لفترة طويلة بعد تعميم اللقاحات. وعلى البلدان أن تعد التطعيم جزءا من استراتيجية الاستجابة الأوسع نطاقا من أجل التصدي لهذه الجائحة، وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالتعافي. وفي الوقت نفسه يجب أن يتناول التخطيط على المديين المتوسط والطويل التكيف مع كورونا بوصفها مرضا وبائيا يتطلب تعزيز النظام الصحي على نطاق واسع، ودمج لقاحات كورونا في جداول التطعيم الروتينية، وتحليل التكاليف طويلة الأجل التي تتحملها أنظمة الرعاية الصحية.