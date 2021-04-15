الاحتياطي الفيدرالي والتحول إلى النظام الأخضر «2 من 2»

لتشجيع الاستثمار الأخضر يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تأكيد ضرورة استخدام الأموال المقترضة من خلال نافذة الخصم بأسعار تفضيلية لغرض يهدف إلى الحد من مخاطر تغير المناخ. ومن خلال الحفاظ على معدلات فائدة إيجابية على القروض المصرفية، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمان ألا يؤدي إدخال معدلات فائدة سلبية إلى معاقبة المدخرين أو البنوك.هناك سابقة بالفعل لمثل هذا الإقراض المستهدف. بعد الأزمة المالية العالمية، أطلق بنك إنجلترا برنامج تمويل الإقراض لتشجيع الاستثمار العقاري، ثم أعاد نشر هذه الآلية للإقراض الموجه نحو المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم أثناء الجائحة. وعلى نحو مماثل، في نيسان (أبريل) عام 2020، قدم البنك المركزي الأوروبي عمليات إعادة تمويل مستهدفة طويلة الأجل، حيث تقوم البنوك بمنح قروض جديدة للاقتصاد الحقيقي بسعر فائدة أقل من سعر الإيداع الرئيس.والسؤال المطروح الآن هو: كيف يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد الاستثمارات الخضراء في حين لا يزال هذا المفهوم غامضا للغاية؟ بداية يجب أن يقدم البنك إقراضا مستهدفا لفئتين من الأصول التي يدعمها بالفعل: العقارات عن طريق شراء السندات المالية من خلال برامج التيسير الكمي، وصناعة السيارات من خلال إقراض شركة مصنعة لسيارة ذات أغراض خاصة لشراء قروض السيارات من خلال مرفق قروض الأوراق المالية المدعومة بالأصول.وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، تمثل العقارات السكنية والتجارية ما يقرب من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة GHG، كما يشكل النقل نحو 28 في المائة. من خلال تشجيع تحويل هذه الأصول إلى النظام المالي الأخضر، من شأن الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر بشكل كبير في مساهمة الولايات المتحدة في التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية.علاوة على ذلك، لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة اختراع العجلة لتحديد الخصائص أو السيارات المحافظة على البيئة. يقدم كل من الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري "فاني ماي" وشركة الرهن العقاري الفيدرالية "فريدي ماك" قروضا وشهادات خضراء للمنازل الفردية ومتعددة الأسر. وبالتالي، يمكن أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي والوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان - الهيئة التنظيمية لشركتي فاني وفريدي - لتحديد أفضل المعايير التي يجب استخدامها، ويمكن أن تصبح الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بعد ذلك الجهة المسؤولة عن فحص ومراقبة الممتلكات الخضراء.في مجال صناعة السيارات، من شأن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتباع المعايير التي حددتها الاتفاقية الطوعية لخفض انبعاثات المركبات الملوثة للهواء بين مجلس إدارة موارد الهواء في كاليفورنيا وخمس شركات عملاقة في صناعة السيارات "فورد وهوندا وبي إم دبليو وفولكس فاجن وفولفو"، الأمر الذي يتطلب تخفيضات سنوية بنسبة 3.7 في المائة في انبعاثات الغازات الدفيئة من سيارات الركاب الجديدة.إضافة إلى اعتماد معايير واضحة، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا ضمان عدم حصول البنوك على الإعانات المالية بأكملها. بالنسبة للقروض الجديدة، يجب على البنك أن يطالب بتوجيه نسبة مئوية معينة من الإعانة المالية إلى المستخدم النهائي. وبالنسبة للقروض الحالية التي تفي بمتطلبات الطاقة المتجددة، يتعين على البنك تعديل أسعار الفائدة للبنوك للتأهل للسعر السلبي.إن الإقراض الموجه باستخدام معدل الخصم ليس تدبيرا قويا لمواجهة أزمة التغيرات المناخية فحسب، بل سيعمل أيضا على تعزيز أدوات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام. من خلال عرض سعر فائدة سلبي على مقترضين محددين مع الحفاظ على سعر فائدة إيجابي على الأموال الفيدرالية، فإن البنك المركزي سيفيد المقترضين والمدخرين في الوقت نفسه.وهذا من شأنه أن يوفر حافزا قويا للاقتصاد بعد تراجع غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية - وبعد فترة أطول عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حاول من خلالها الوفاء بتفويضه بشأن التضخم. من شأن الإقراض الأخضر المستهدف أن يمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من القيام بعمله أثناء معالجة واحدة من أكبر الأزمات في عصرنا.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.