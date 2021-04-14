شرطة الرياض تقبض على شبكات إجرامية استولت على أكثر من 35 مليون ريال بالنصب والاحتيال

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكة إجرامية في مناطقة مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من 24 مقيما من الجنسية الباكستانية تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وامتهنت الشبكة ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال.

وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

وضبط بحوزتهم 73 هاتفا متنقلا لتنفيذ جرائمهم ومبالغ نقدية تقدر بـ 67.506 ريالا.

وتم إيقاف الشبكة الإجرامية واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.