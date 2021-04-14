استقالة الرئيس التنفيذي لـ "توشيبا" وأسهمها تقفز توقعا لعروض استحواذ

استقال نوبواكي كوروماتاني الرئيس التنفيذي لتوشيبا كورب اليابانية اليوم وسط جدل بخصوص عرض استحواذ من سي.في.سي كابيتال بارتنرز بقيمة 20 مليار دولار، في حين ارتفعت أسهمها بفضل تقارير عن اعتزام كيه.كيه.آر أند كو وبروكفيلد تقديم عروض أيضا.

وسيصبح ساتوشي تسوناكاوا، الذي قاد الشركة قبل كوروماتاني وظل رئيسا لمجلس إدارتها، الرئيس التنفيذي مجددا.

وُجهت انتقادات حادة إلى كوروماتاني، الذي ظل الرئيس التنفيذي على مدى ثلاث سنوات، بسبب عرض من سي.في.سي، رب عمله السابق، وواجه اتهامات بأن مستثمرين تعرضوا لضغوط قبل اجتماع للمساهمين حتى يدعموا ترشيحات يحبذها مجلس الإدارة.

وقالت مصادر في توشيبا إن البعض داخل الشركة شعروا بأن عرض سي.في.سي للاستحواذ على المجموعة اليابانية وإلغاء إدراجها مع الإبقاء على إدارتها دون تغيير مصمم لحماية كوروماتاني من مساهمين نشطين.

وقالت مصادر مطلعة إن هؤلاء المساهمين نجحوا في الدفع إلى إجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم.

وقالت توشيبا إن كوروماتاني قرر التنحي ليستعيد نشاطه بعدما نجحت خطته الرامية لإحياء المجموعة بعد فضيحة محاسبية. ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل معه للحصول على تعليق.

وأغلقت أسهم توشيبا مرتفعة ستة بالمئة عند 4860 ينا.

وأوردت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن عدة مصادر أحيطت علما بالأمر أن شركة كيه.كيه.آر للاستثمار المباشر تدرس عرض استحواذ قد يفوق عرض سي.في.سي.

ونقلت بلومبرج نيوز عن مصدر مطلع أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في كندا تعكف على المراحل الأولى من استكشاف إمكانية التقدم بعرض.