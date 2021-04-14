وكالة الأدوية الأوروبية تصدر الأسبوع المقبل توصية بشأن لقاح جونسون اند جونسون

تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) الإعلان عن رأيها الأسبوع المقبل حول حالات جلطات الدم التي قد تكون مرتبطة بلقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون.

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء في أمستردام إنه سيجرى تعجيل المراجعة.

حتى يتم اتخاذ القرار،ومع ذلك، يمكن الاستمرار في استخدام اللقاح دون قيود.

وتواصل إيما التأكيد على أن "فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد19-" تفوق المخاطر الناتجة عن الآثار الجانبية.