المخابرات الأمريكية: لا نعرف متى ولا كيف انتقل "كوفيد-19"

قالت أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم إن أجهزة المخابرات لا تعرف بشكل محدد متى ولا كيف انتقل مرض كوفيد-19 في البداية.

وأضافت هاينز أمام جلسة بمجلس الشيوخ: "أجهزة المخابرات لا تعرف بالضبط أين ولا متى ولا كيف انتقل فيروس كوفيد-19 في البداية".

وبحسب "رويترز" أشارت إلى نظريتين إحداهما تقول إنه نشأ من مخالطة بشر لحيوانات مصابة والثانية تقول إنه نتج عن حادث في مختبر.