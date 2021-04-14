إضافة لقاحي "موديرنا" و"نوفافاكس" لدراسة بريطانية تشمل مزيجا من اللقاحات المضادة لكورونا

تضيف دراسة بريطانية حول ما إذا كانت جرعات لقاحات "استرازيتيكا/أوكسفورد" و"فايزر/بيونتيك"، يمكن مزجها بشكل آمن في عمليات تطعيم من خطوتين، لقاحي "موديرنا" و"نوفافاكس" في بحثها.

وأعلن العلماء المشاركون في الدراسة التي يطلق عليها اسم "كوم-كوف"، والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي وتقودها جامعة "أوكسفورد" ، اليوم الأربعاء أنه سيتم ضم اللقاحين في الدراسة.

ويشارك في الدراسة متطوعون، ممن تتراوح أعمارهم من 50 عاما وأكثر، الذين تلقوا تطعيمهم الأول في الأسابيع الثمانية إلى 12 الماضية.

ويتم إضافة 1050 شخصا إلى الدراسة، بحسب "الألمانية".

وفكرة الدراسة تتمثل في "استكشاف ما إذا كان العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المتاحة، يمكن استخدامها بشكل أكثر مرونة، طبقا لما ذكره ماثيو سناب، الذي يقود التجربة.

وسيتم إعطاء المتطوعين الذين حصلوا إما على لقاح "أوكسفورد/استرازينيكا" أو "فايزر/بونتيك، بشكل عشوائي إما نفس اللقاح لجرعتهم الثانية أو جرعة من اللقاحات التي أنتجتها شركتي "موديرنا" و"نوفافاكس".

وحاليا يتم إعطاء لقاحات "أوكسفورد/استرازينيكا" و"فايرز/بونتيك" لمواطنين في إنجلترا وويليز بينما يحصل مواطنون في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية على اللقاحين السابقين.

ونتائج التجربة الأولى، التي تشمل لقاحات "استرازينيكا" و"فايزر" من المتوقع صدورها في وقت لاحق هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وسيتم صدور نتائج المرحلة الثانية من جرعات "موديرنا" و"نوفافاكس" في تموز/يوليو المقبل.