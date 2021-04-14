بنجلاديش تبدأ في تطبيق إجراءات الاغلاق

بدأت بنجلاديش اليوم في تطبيق إجراءات إغلاق لمدة أسبوع، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام البنجالي الجديد في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة أوامرها بتطبيق الاغلاق وإغلاق المكاتب والمراكز التجارية ووسائل النقل لمدة ثمانية أيام، وذلك عقب أن سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس الجمعة الماضية، حيث سجلت 7462 حالة جديدة، كما سجلت أعلى حصيلة وفيات بالفيروس بلغت 83 حالة يوم أمس الأول الاثنين، بحسب "الألمانية".

وشارك أقل من مئة شخص في موكب مانجال شوباجاترا في جامعة دكا اليوم للاحتفال باليوم الأول من العام البنجالي.

وعادة ما كان يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة الملونة في الموكب.

وقال وزير الدولة لشؤون الثقافة كيه ام خالد، الذي شارك في الموكب لفترة قصيرة " فيروس كورونا أجبرنا على تقييد الاحتفالات، نأمل أن نتمكن من الاحتفال بصورة موسعة العام المقبل".

وطالبت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المواطنين بالبقاء في المنزل، وقالت" علينا جميعا أن نتذكر أن حياة المواطنين تمثل أولوية قصوى. سنتمكن من التعافي من كل شيئ إذا بقينا أحياء".

وقد سجلت بنجلاديش حتى الآن 697 ألفا و 985 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9891 حالة وفاة.