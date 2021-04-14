الحكومة الإيطالية توافق على حضور المشجعين في مباريات يورو 2020 في روما

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الحكومة الإيطالية وافقت على حضور المشجعين في المباريات التي تستضيفها العاصمة روما ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد أن الحكومة وافقت على حضور المشجعين بنسبة 25 % من سعة مدرجات الاستاد الأولمبي في روما، وذلك في المباريات الأربع التي تستضيفها المدينة ومن بينها المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين الإيطالي والتركي في 11 حزيران/يونيو المقبل.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي :"هي أنباء رائعة سأمررها إلى اليويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة) على الفور." ويرغب اليويفا في حضور المشجعين في استادات المدن الأوروبية الـ12 المستضيفة لمنافسات البطولة، ولم يستبعد حظر حضور المشجعين في مدن لا يمكن فيها الحضور الجماهيري في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جرافينا في وقت سابق اليوم إنه يفترض تطعيم المشجعين مع اشتراط إبراز شهادة بنتائج سلبية لفحص كورونا قبل دخول الاستاد أو إظهار ما يثبت التعافي من المرض. كذلك لم يستبعد جرافينا تطعيم المنتخب الايطالي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حزيران/يونيو المقبل. وباتت روما تاسع مدينة تعلن حضور المشجعين في المباريات التي ستحتضنها خلال البطولة الأوروبية، وتتضمن المدن التسع أيضا العاصمة البريطانية لندن التي تحتضن مباريات من بينها مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي. ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بهذا الشأن من جانب مدن ميونخ وبيلباو ودبلن. ويرغب اليويفا في الحصول على إفادة من جانب هذه المدن قبل يوم الأحد المقبل، على أن تصدر اللجنة التنفيذية لليويفا في اليوم التالي قرارها النهائي بشأن المدن المستضيفة للبطولة المقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.