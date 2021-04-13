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10 مليارات ريال إنفاق المستهلكين الأسبوعي في السعودية .. 17.4% للأطعمة والمشروبات
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تعرف إلى قصة النقود عبر الزمن
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تعرف إلى قصة النقود عبر الزمن
الثلاثاء 13 أبريل 2021
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