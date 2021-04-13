الملك سلمان: ندعو الله أن يحمل شهر رمضان الأمن والاستقرار والسلام

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم : "نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير".
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