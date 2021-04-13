10 مليارات ريال إنفاق المستهلكين الأسبوعي في السعودية .. 17.4% للأطعمة والمشروبات

تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 أبريل الجاري، بنحو 11.7 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 3 أبريل.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل نحو 10 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.37 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 1.33 مليار ريال.

ويأتي تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بعد تسجيله الأسبوع الماضي أعلى إنفاق أسبوعي منذ بداء نشر البنك المركزي للبيانات الأسبوعية نهاية مايو 2020.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، تصدرهم قطاعا "التعليم" والاتصالات".

حيث سجل قطاع "التعليم" تراجع في مبيعات نقاط البيع وبنحو 22.9 في المائة، حيث بلغ الإنفاق نحو 100.3 مليون ريال، تلاه قطاع "الاتصالات" المتراجع بنحو 16.5 في المائة وبمبيعات بلغت 102.3 مليون ريال.

وكذلك تراجعت مبيعات قطاع "الترفيه والثقافة" بنحو 16.2 في المائة لتبلغ 267.6 مليون ريال، كذلك نجد انخفاض في مبيعات قطاع الصحة والنقل وكذلك الملابس والأحذية بنسب تراوحت ما بين 15.8 و13.4 في المائة.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع الأطعمة والمشروبات وهو يشكل 17.4في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع أو ما يعادل 1.74 مليار ريال، حيث تراجعت المبيعات الأسبوعية بنحو 9.6 في المائة.

في حين تأتي مبيعات قطاع المطاعم والمقاهي ثانيا والتي تشكل 12 في المائة، وبإنفاق بلغ 1.2 مليار ريال، في حين انخفضت مبيعات القطاع عبر نقاط البيع بنحو 9.2 في المائة.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.4 في المائة لتبلغ نحو 96.1 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 101.6 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 9.3 في المائة لتبلغ 3.14 مليار ريال وهي تشكل بذلك 31.2 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.69 مليار ريال ونحو 556.6 مليون ريال في مدينة الدمام.

وحدة التقارير الاقتصادية