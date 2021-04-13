ارتفاع قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في إيران.. أكثر من 24 ألف حالة

سجلت إيران اليوم الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في إصابات كوفيد-19 الجديدة التي بلغت 24760 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وقت تواجه فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالوباء موجة رابعة من الجائحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 24760 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و118212 حالة. وارتفع العدد اليومي لحالات الوفاة إلى 291 وهو الأعلى منذ التاسع من ديسمبر كانون الثاني ليرتفع به إجمالي الوفيات إلى 65055 حالة بحسب رويترز.

وفرضت طهران يوم السبت إغلاقا لمدة عشرة أيام في معظم أنحاء البلاد. ويؤثر الإغلاق على 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.