البيتكوين تحقق سعرا قياسيا بأكثر من 62 ألف دولار

بلغت بتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و575 دولارا اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة. زاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة بحسب رويترز.كانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.
أخبار اقتصادية- عالمية
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- "الموارد البشرية" لـ "الاقتصادية": الرحلة الموحدة للاستقدام ستقضي على السماسرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- 13.25 مليار ريال خسائر متراكمة لـ 25 شركة مدرجة في السوق السعودية بنهاية 2020
- 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- انطلاق السيارات الكهربائية رهين بحل عقدة البطارية
- الشورى يوافق على مشروع نظام البريد و تعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري
- الصين تقود التعافي العالمي لسوق السيارات.. بيع 2.53 مليون سيارة في شهر
- "ساسكو": بدء تشغيل 8 مواقع جديدة
- شركات الزومبي تزيد أعباء الاقتصاد العالمي في ظل كورونا.. مثقلة بالديون وغير منتجة
أضف تعليق