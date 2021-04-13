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أخبار اقتصادية- عالمية

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.4% على أساس شهري في فبراير

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.4% على أساس شهري في فبراير

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا نما 0.4 في المائة على أساس شهري في فبراير، وفقا لـ"رويترز".

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اقتصاد بريطانيا

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