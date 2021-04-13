اقتصاد بريطانيا ينمو 0.4% على أساس شهري في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا نما 0.4 في المائة على أساس شهري في فبراير، وفقا لـ"رويترز".
أخبار اقتصادية- عالمية
- لدعم العودة الآمنة للسفر الدولي.. الخطوط السعودية تطلق تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية"
- "الموارد البشرية" لـ "الاقتصادية": الرحلة الموحدة للاستقدام ستقضي على السماسرة
- نزاهة تطيح بـ 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة
- 13.25 مليار ريال خسائر متراكمة لـ 25 شركة مدرجة في السوق السعودية بنهاية 2020
- 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- انطلاق السيارات الكهربائية رهين بحل عقدة البطارية
- الشورى يوافق على مشروع نظام البريد و تعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري
- الصين تقود التعافي العالمي لسوق السيارات.. بيع 2.53 مليون سيارة في شهر
- "ساسكو": بدء تشغيل 8 مواقع جديدة
- شركات الزومبي تزيد أعباء الاقتصاد العالمي في ظل كورونا.. مثقلة بالديون وغير منتجة
أضف تعليق